Киевский режим решил повторить на заводе «Азот»в ЛНР мариупольский сценарий, проявив равнодушие к жизни гражданских, находящихся в плену у националистов на комбинате. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем не повинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате „Азот“. Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически „назначил“ их очередными „мучениками“, как это было в Мариуполе», — заявил Мизинцев.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что на заводе в Северодонецке могут находиться до 1200 гражданских. Их удерживают насильно в подвальных помещениях предприятия. Также он уточнил, что не территории комбината могут укрываться примерно 2500 боевиков, среди них около 600 наемников.