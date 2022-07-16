Киев призвал западные банки разорвать отношения с торгующими российской нефтью компаниями

Правительство Украины потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Киев пригрозил кредитным организациям исками в Международный уголовный суд, пишет Financial Times.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что письма были направлены руководству JPMorgan Chase, Citigroup и HSBC. По его словам, СБУ собирает информацию о поддержке западными банками российской нефтегазовой промышленности. Устенко считает это «военным преступлением».

Издание обратилось к JPMorgan Chase за комментариями. Организация указала, что играет активную роль в распространении санкций против России. В Citigroup планируют свернуть деятельность на территории РФ, а собеседник из HSBC отказался давать разъяснения.

Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о конфликте в Донбассе. Переговоры состоятся 18 июля.