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Киев предостерегли от новых попыток захватить Запорожскую АЭС

Член ГСА Запорожской области Рогов предостерег Киев от новых попыток захватить АЭС

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Новые попытки украинских военных захватить Запорожскую атомную электростанцию будут жестко пресечены. Об этом заявил член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Новые попытки украинских диверсантов захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены. Эффект неожиданности со стороны украинских войск утерян», — сказал Рогов в комментарии РИА «Новости».

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В среду, 31 августа, Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС.

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Задержание диверсантов, как отметил Рогов, стало новым доказательством террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского.

Запорожскую АЭС посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что миссия агентства пробудет на ЗАЭС до 3 сентября. Эксперты осмотрят разрушения на жилых домах и объектах социальной сферы. Также они посетят машинное отделение, реакторы и пообщаются с сотрудниками электростанции.

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