Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за референдумов | 360°

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Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за референдумов

Украина потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за референдумов в Донбассе

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Украинские власти обратились к руководству ООН с требованием провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности из-за референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области, написал в соцсетях представитель МИД Украины Олег Николенко. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинский дипломат назвал проводящиеся на этих территориях референдумы «фиктивными». Николаенко считает, что Москва должна ответить за это.

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«Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», — отметил он.

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Инициатива провести референдумы в Донбассе, Херсонской области и в Запорожье принадлежала общественности. Они попросили власти регионов как можно скорее организовать голосование. Многие считают, что присоединение к России защитит их от террора со стороны ВСУ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина превратилась в государство нацистского толка. И именно Киев попрал все международные нормы.

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