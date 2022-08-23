Зеленский: Киев не готов прекращать огонь

Украина не готова к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы «успокоить Россию», заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге после саммита «Крымская платформа». Его слова процитировало РИА «Новости».

«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что „Минска-3“ не будет. <…> Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию, — этим государство Украина заниматься не будет», — заявил Зеленский.

«До зимы мы хотим… много чего», — добавил украинский лидер.

На саммите «Крымская платформа» Зеленский выдвинул новые требования к российским вооруженным силам — покинуть Запорожскую АЭС. Также украинский президент подтвердил намерение вернуть Крым любой ценой. А для противостояния с Россией Зеленский потребовал все больше западного вооружения, нынешних запасов, по его мнению, недостаточно.