Спецоперация 24 июня 2023, 01:48 Киев начал сосредотачивать войска под Артемовском на фоне ситуации с Пригожиным МО РФ: Киев на фоне провокацией с Пригожиным усиливает войска под Артемовском РИА «Новости»

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Минобороны России сделало официальное заявление о том, что Киев уже воспользовался провокацией главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и приступил к сосредоточению войск на Артемовском направлении. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ВСУ отправляют на исходные рубежи бригады морпехов и механизированную бригаду.

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«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — проинформировало министерство.

Отмечается, что военные Южной группировки войск с помощью ударов авиации и артиллерии наносят поражение противнику.

Ранее Герой России, генерал-лейтенант Владимир Алексеев обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом одуматься. Он назвал происходящее вопиющим фактом, объяснить который можно только помешательством.