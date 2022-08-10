Киев допустил атаку на ЛЭП, ведущие к Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины вполне могут перебить ЛЭП, ведущие на Запорожскую АЭС, если Россия решит отключить станцию от украинской энергосистемы. Об этом «РБК-Украина» рассказал глава украинского «Энергоатома» Петр Котин.

Он отметил, что работу Запорожской АЭС контролирует персонал компании, а территорию станции — российские военные. Пока что все распоряжения украинской стороны на Запорожской АЭС выполняют, но «все согласовывается с военными, а они консультируются с представителями „Росатома“».

Котин утверждает, что Россия обдумывает переключить АЭС на Крым.

«Для этого надо полностью отключить станцию от украинской энергосистемы и переключить на линии, которые соединяют Крым — это подстанция в Джанкое, с Каховской станцией, а уже она соединяется с Запорожской станцией», — объяснил глава «Энергоатома».

Он сказал, если Россия решится на этот шаг, то «будет правильным решением перебить им линии, которые они собираются подключать».

«Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — подытожил Котин.

Российский сенатор Алексей Пушков до этого выразил удивление, ведь президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных одним звонком Зеленскому. Однако глава Белого дома проявляет «поразительную безответственность» в данном вопросе.