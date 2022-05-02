«Кидают нас на танки как мясо». Украинские военные подтвердили массовые отказы от участия в боях

Пленные солдаты из 93-й бригады ВСУ подтвердили слухи о письме, в котором они отказались участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Об этом они рассказали военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу после просмотра видео с побегом своего сослуживцев с поля боя. Интервью с пленными украинцами журналист опубликовал в Telegram-канале.

Солдаты ВСУ рассказали Коцу, что их часто кидают под обстрелы танков как пушечное мясо.

«Люди отказываются, массово отказываются держать позиции и идти в наступление. Потому что кидают на танки просто без ничего, просто как мясо», — сообщил один из пленных, сержант ВСУ Ярослав Ведяшов.

Также он рассказал, что часть 93-й бригады украинской армии написала отказное письмо. В нем они пожаловались на невыносимые условия службы и огромные потери.

Коц отметил, что видео с побегом солдат ВСУ снято на славянском направлении спецоперации РФ на Украине. Военнопленные подтвердили, что 93-я бригада попала в котел, а кадры показали их сослуживцам.

«Многие погибли, многие не хотят воевать. Они подтверждают, что было написано такое письмо, в котором военнослужащие первой роты третьего батальона 93-й бригады отказываются выполнять приказы», — сказал Коц.

Также военнопленные отметили, что ВСУ в последнее время несут большие потери. По их словам, в украинскую армию приходят много мобилизованных, а в рядах солдат царит «очень плохое настроение». Ведяшов сказал, что недавно его подразделение потеряло около 80% численного состава за один бой.

Командир батальона «Русь» армии Донецкой Народной Республики (ДНР) в интервью «Известиям» заявил, что ВСУ часто специально провоцируют огонь. Это не мешает выполнению задач в рамках спецоперации. Комбат рассказал, что его подразделению удалось уничтожить боевую точку противника с помощью ручных противотанковых гранатометов при поддержке пулеметов.