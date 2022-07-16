Кедми спрогнозировал сроки взятия Одессы

Военнослужащие ВС РФ к осени установят контроль над Одессой. Такое мнение выразил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-Line».

Кедми прокомментировал ситуацию на Украине, где проходит спецоперация ВС РФ. По его словам, продвижение союзных войск к Одессе началось после встречи президента Владимира Путина с представителями Минобороны РФ, на которой обсуждалась возможность наступления. По мнению политолога, Одесса вскоре будет под контролем России.

«Учебный год начнется уже по российской программе», — спрогнозировал бывший глава «Натива».

До этого политолог Александр Казаков, бывший советником главы ДНР Александра Захарченко, заявлял о планах войск ВС РФ, ДНР и ЛНР направиться в Николаев и Одессу. Военные уже освободили от украинских националистов часть населенных пунктов Харьковской области, включая Волчанск, Изюм, Купянск.