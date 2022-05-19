Казнить нельзя помиловать: запятую поставят профессионалы

Националисты оккупировали «Азовсталь». Они начали сдаваться после блокировки территории силами российской армии и Народной милиции ДНР. Журналист и автор Telegram-канала «ИМЕРЕЛ» Гия Саралидзе оценил ситуацию в рядах националистов.

Далее — его прямая речь.

В Мариуполе продолжается сдача в плен украинских боевиков, а в нашем обществе не утихают жаркие споры о судьбе «Азовстальских» сидельцев. Спорят в соцсетях, в Госдуме, на политических теле- и радиопрограммах и даже на кухнях.

Одни считают, что виновные в убийствах, казнях, издевательствах, пытках, изнасилованиях не могут войти в списки на обмен.

Есть те, кто и вовсе требует немедленной расправы над сторонниками «Азова»*. Они возмущаются избыточной гуманностью союзных сил.

Сторонники третьей стороны призывают сохранять человеческий облик. Они рекомендуют не уподобляться украинской стороне По их мнению, необходимо тщательно разобраться в ситуации. Также нужно расследовать и судить виновных в военных преступлениях. Судя по всему, сторонников прагматичного отношения к запятой в классической фразе «казнить нельзя помиловать» много.

Лично я в этом споре на стороне людей, которые работают в Мариуполе «на земле». Это военные, спецслужбы, следователи. А им не до этой медийной шумихи. Они говорят, что их задача — вытащить всех оставшихся на «Азовстали» людей. Включая «спикеров» «Азова»*, которые обещали биться до последнего.

Это важно по многим причинам. В том числе и с психологической точки зрения. «Спецы» регулярно напоминают, что за ситуацией на «Азовстали» внимательно следят те, кто сейчас находится в Харькове, Краматорске, Николаеве и Одессе. И от того, как все пройдет в Мариуполе, во многом зависит сценарий дальнейших событий. А это в свою очередь влияет на судьбы наших бойцов и мирных граждан.

Так что, по мне, так пусть запятую в судьбоносной фразе поставят профессионалы. Это будет справедливо!

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.