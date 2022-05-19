facebook_pixel
    19 мая 2022, 20:48

    Казнить нельзя помиловать: запятую поставят профессионалы

    Журналист Саралидзе сказал, что судьбу оккупантов «Азовстали» должны решать только специалисты

    Александр Иванов

    Националисты оккупировали «Азовсталь». Они начали сдаваться после блокировки территории силами российской армии и Народной милиции ДНР. Журналист и автор Telegram-канала «ИМЕРЕЛ» Гия Саралидзе оценил ситуацию в рядах националистов.

    Казнить нельзя помиловать: запятую поставят профессионалы

    Далее — его прямая речь.

    В Мариуполе продолжается сдача в плен украинских боевиков, а в нашем обществе не утихают жаркие споры о судьбе «Азовстальских» сидельцев. Спорят в соцсетях, в Госдуме, на политических теле- и радиопрограммах и даже на кухнях.

    Одни считают, что виновные в убийствах, казнях, издевательствах, пытках, изнасилованиях не могут войти в списки на обмен.

    Есть те, кто и вовсе требует немедленной расправы над сторонниками «Азова»*. Они возмущаются избыточной гуманностью союзных сил.

    Сторонники третьей стороны призывают сохранять человеческий облик. Они рекомендуют не уподобляться украинской стороне По их мнению, необходимо тщательно разобраться в ситуации. Также нужно расследовать и судить виновных в военных преступлениях. Судя по всему, сторонников прагматичного отношения к запятой в классической фразе «казнить нельзя помиловать» много.

    Лично я в этом споре на стороне людей, которые работают в Мариуполе «на земле». Это военные, спецслужбы, следователи. А им не до этой медийной шумихи. Они говорят, что их задача — вытащить всех оставшихся на «Азовстали» людей. Включая «спикеров» «Азова»*, которые обещали биться до последнего.

    Это важно по многим причинам. В том числе и с психологической точки зрения. «Спецы» регулярно напоминают, что за ситуацией на «Азовстали» внимательно следят те, кто сейчас находится в Харькове, Краматорске, Николаеве и Одессе. И от того, как все пройдет в Мариуполе, во многом зависит сценарий дальнейших событий. А это в свою очередь влияет на судьбы наших бойцов и мирных граждан.

    Так что, по мне, так пусть запятую в судьбоносной фразе поставят профессионалы. Это будет справедливо!

    * «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.