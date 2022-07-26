Казначейство для выплат бюджетникам появится в Харьковской области

Пенсионеры и бюджетники будут получать выплаты из казначейства, финансируемого Россией, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова передал телеканал «Россия 24».

«Мы можем опираться только на бюджет Российской Федерации. У нас сейчас свои бюджетные органы функционируют, но не финансируются из нашего местного бюджета», — пояснил он.

Ганчев добавил, что пока работники бюджетной сферы и пенсионеры получают компенсации в размере 10 тысяч рублей. Выплаты производятся за июнь и июль.

Союзные войска взяли под контроль часть Харьковской области. В образовавшихся четырех районных администрациях ввели в оборот российский рубль, украинская гривна также в ходу.

До этого информацию о выплатам жителям региона подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, он заявил о планах по восстановлению Мариуполя и Северодонецка.