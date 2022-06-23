Казнь американских наемников ударит по позициям Байдена

Вооруженные формирования на Украине пополняются за счет американских наемников, которые покидают родной дом и приезжают за тридевять земель воевать против мирного населения Донбасса. Незаконных наемников берут в плен или уничтожают на месте, а общественность в США никак не реагирует на эти события, так как уже привыкла, что их военные постоянно находятся в горячих точках по всей планете. Однако их казнь способна вызвать резонанс в обществе и ударить по позициям президента Джо Байдена, заявил политологМалек Дудаков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

За последние полторы недели мы видим все больше сообщений о том, как американские наемники уничтожаются на Украине или сдаются в плен. Самая громкая история — со сдачей в плен Александра Дрюке и Энди Хьона. Первый — бывший ветеран американской армии, прослуживший в Ираке, а потом отправившийся в марте воевать на Украину. Хьюн проучился четыре месяца в корпусе морской пехоты в США, но не имел опыта боевых действий.

Источник фото: РИА «Новости»

Они попали в плен под Харьковом, где была трагикомичная ситуация. Они пытались поставить противотанковую мину, в итоге сами на ней подорвались. Потом их контузило после выстрела одного из русских танков неподалеку. В итоге они попали в плен и им грозит вплоть до высшей меры наказания.

Опытные американские военные руководят группировками ВСУ

Плюс к тому мы узнали, что недавно появился третий американский наемник Грейди Курпаси, но в отличие от этих двух клоунов он действительно опытный военный, капитан морской пехоты США.

В ноябре прошлого года ушел в отставку после 20 лет службы и в марте неожиданно всплыл на Украине.

Такие люди, с опытом боевых действий, являются теми, кто ведет шефство над отдельными группировками ВСУ или работает инструкторами

В связи с тем, что США официально на Украине не воюют, наемников заставляют уходить в отставку, чтобы Госдеп и Пентагон не несли ответственность за их судьбу. Плюс мы узнали, что еще одного наемника уничтожили, того самого Стивена Забельски.

У него был отряд «Росомахи», которому недолго удалось повоевать, в отряде остались три человека. Сам Забельски подорвался на украинской мине, что тоже очень символично. В этой команде был еще канадец, который отправился спасать Забельски и тоже подорвался.

Американцам все равно, где гибнут их соотечественники. В отличие от Европы

Эта тема активно обсуждается в США, хотя в целом настроения в обществе спокойные, даже равнодушные к тому, что американцы погибают на Украине.

В Америке высокая толерантность к тому, что их солдаты где-то воюют — в Ираке, Афганистане, Сирии, где-то постоянно погибают

Пока не видим особой истерики в США, но если двум наемникам объявят высшую степень наказания и казнят, это вызовет резонанс и сильно ударит по позициям Байдена.

Источник фото: РИА «Новости»

Другая ситуация в Европе, где британские таблоиды бьются в истерике после новости, что одного из их наемников уничтожили или взяли в плен.