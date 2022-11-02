«Каждый знает свой подвиг». Командир гаубичной батареи рассказал о работе с «Мста-С» | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 07:27 «Каждый знает свой подвиг». Командир гаубичной батареи рассказал о работе с «Мста-С» Минобороны России показало, как расчеты гаубицы «Мста-С» ударили по закрытым позициям ВСУ

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Российские военные при помощи самоходной артиллерийской установки 2С-19 «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работу расчетов показало Минобороны России.

Разведка вычислила закрытые огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и передала их координаты. Батарея гаубиц «Мста-С» Западного военного округа отправилась на задание. Цель находилась на расстоянии больше 20 километров. Российские военные выпустили по ней осколочно-фугасные снаряды беглым огнем. Позиции уничтожили.

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Командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи лейтенант Руслан Шилин рассказал, что военные регулярно выполняют большое количество таких задач по разным целям. Тактика боя меняется постоянно. Самое приятное, по его словам, получить подтверждение того, что удар был успешным.

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«Допустим, в течение дня мы очень активно работаем, и после каждой цели нам говорят, что мы попали, молодцы, противник уничтожен или подавлен как минимум. Также мы эту информацию доводим до командиров орудий, они — до своих подчиненных. И каждый знает свой подвиг», — сказал военнослужащий.

Гаубицы «Мста-С» стреляют снарядами калибров 152 миллиметра. Это тяжелое оружие, заявил «360» военный журналист Алексей Борзенко. Такие пушки использовали во время кампаний в Чечне.