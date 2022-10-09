Спецоперация 09 октября 2022, 03:59 Поделиться Telegram

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Viber Казарму артбригады ВСУ обстреляли в Запорожье — Рогов Член Запорожской администрации Рогов рассказал об обстреле казармы 55-й артбригады ВСУ РИА «Новости»

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ВС РФ обстреляли в Запорожье казарму 55-й артиллерийской бригады. Об этом в Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он заявил, что город Запорожье был и будет свободным.

«Букеты „Герани“ расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется… Город Запорожье был и будет свободным», — говорится в сообщении.

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По последним данным, ВСУ накапливают значительные силы на Запорожском направлении. Украинские военные продолжают обстрел населенных пунктов на севере региона, целясь в гражданскую инфраструктуру.

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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области. Российские ВКС ударили высокоточным оружием по пункту временной дислокации иностранных наемников, удалось уничтожить более 160 боевиков.

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