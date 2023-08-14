Спецоперация 14 августа 2023, 14:00 Казаки эскадрильи «Ладога» спасли российских разведчиков под Херсоном Казаки «Ладоги» спасли российских разведчиков под Херсоном РИА «Новости»

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Казаки из эскадрильи «Ладога» казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса спасли жизни разведчикам в районе Антоновского моста. Об этом написал Telegram-канал «Первый казачий».

«В районе Антоновского моста зафиксирован бой <…> Началось все с обычного выхода в рейд группы наших разведчиков. Нацисты засекли ее и загнали минометным огнем в один из полуразрушенных домов», — заявили казаки.

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Казаки пришли на помощь и запустили 6 FPV-дронов «Упырь». Беспилотная эскадрилья выследила минометчиков противников и уничтожила.

Еще один БПЛА ликвидировал наблюдательный пункт операторов дронов ВСУ. После этого обстрел российских разведчиков прекратился. Они без потерь вышли из опасного района.

Ранее стало известно, что участники подпольной организации «Русский Херсон» помогли подразделениям ВС России уничтожить несколько военных объектов в одном из поселков Херсонской области. Также они нанесли удары по военному складу украинской армии в самом городе.