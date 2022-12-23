Спецоперация 23 декабря 2022, 04:41 Казачья бригада «Дон» не дала диверсантам ВСУ высадиться на Кинбурнской косе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Казаки российской бригады «Дон» не дали украинским диверсантам высадиться на Кинбурнской косе. Обе попытки ВСУ оказались неудачными, заявил в разговоре с РИА «Новости» офицер с позывным «Пума».

«Недавно предотвратили две высадки диверсионно-разведывательных групп, это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили», — сообщил он.

Реклама

По словам члена бригады, после неудачных попыток высадиться на западе Херсонской области украинские войска стали чаще вести обстрелы. Для атак они использовали американские гаубицы M777. В ответ российские военнослужащие стреляют из РСЗО «Град» и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Реклама

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что Украины пытается забросить диверсантов на левобережную часть региона. При этом российские бойцы пресекают все попытки.

Также Сальдо заявил, что украинские военные и сотрудники спецслужб хватают и арестовывают местных жителей в Херсоне. Такими действиями они демонстрируют свое зверское отношение к мирному населению.