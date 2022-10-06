Военкор сообщил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 08:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Военкор сообщил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман Военкор Лисицын: началось наступление казачьего полка на Красный Лиман РИА «Новости».

Читать 360tv в

Казаки начали контрнаступление под Красным Лиманом. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

«208-й Казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман, казаки освободили населенный пункт Диброво», — говорится в сообщении.

Реклама

Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России пока нет.

Реклама

Днем ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал, что российские войска освободят Красный Лиман. Он добавил, что украинские войска не смогли удержать позиции в Артемовске и начали отступление. Когда города будет взят под контроль это даст возможность освободить другие населенные пункты.

В конце сентября российские войска сорвали наступление противника под Красным Лиманом, в районе села Торского, однако затем группировку вывели на более выгодные рубежи — ВСУ стянули дополнительные силы и появился риск попасть в окружение.

2 1 0 0 0 0