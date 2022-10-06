Военкор сообщил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман | 360°

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Военкор сообщил о наступлении казачьего полка на Красный Лиман

Военкор Лисицын: началось наступление казачьего полка на Красный Лиман

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Казаки начали контрнаступление под Красным Лиманом. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

«208-й Казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман, казаки освободили населенный пункт Диброво», — говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России пока нет.

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Днем ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал, что российские войска освободят Красный Лиман. Он добавил, что украинские войска не смогли удержать позиции в Артемовске и начали отступление. Когда города будет взят под контроль это даст возможность освободить другие населенные пункты.

В конце сентября российские войска сорвали наступление противника под Красным Лиманом, в районе села Торского, однако затем группировку вывели на более выгодные рубежи — ВСУ стянули дополнительные силы и появился риск попасть в окружение.

Журналистика

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