Спецоперация 07 июля 2023, 15:43 Казачьи отряды показали впечатляющие результаты на Херсонском направлении Командование бригады «Дон»: казачьи отряды показали успехи на Херсонском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Казачьи отряды бригады «Дон», полностью состоящие из добровольцев, продемонстрировали впечатляющие боевые результаты на Херсонском направлении. Об этом сообщило «Российское казачество» со ссылкой на командование бригады.

«Дон» входит в Добровольческий штурмовой корпус и несет службу в Херсонской области. Казачьи отряды обороняют Кинбурнскую косу и успешно пресекают высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады, дивизион «Маныч», успешно наносит удары по позициям противника на правом берегу.

Реклама

В конце июня артиллеристы «Дона» уничтожили два артиллерийских склада Вооруженных сил Украины. Противник создал их для предполагаемого наступления. Действия казаков бригады предотвратили боевую операцию и сорвали планы ВСУ.

Участники бригады поразили не только склады, но и позиции противника. В результате украинская армия лишилась двух артиллерийских батарей.

Командование корпуса отметило качественную боевую работу добровольцев. Командир корпуса прямо на позициях вручил государственные и ведомственные награды 42 казакам отрядов бригад «Дон» и «Аксай» 27 и 28 июня.

«Следует отметить, что поток добровольцев в ряды бригады „Дон“ и Добровольческого штурмового корпуса в целом не ослабевает: формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие», — обратили внимание в командовании «Дона».

Казакам передают боевую технику, с которой они отправляются на позиции. Таким образом, опыт создания казачьих добровольческих частей показал свою успешность, заключили в командовании.