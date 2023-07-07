07 июля 2023, 15:43
Казачьи отряды показали впечатляющие результаты на Херсонском направлении
Командование бригады «Дон»: казачьи отряды показали успехи на Херсонском направлении
Казачьи отряды бригады «Дон», полностью состоящие из добровольцев, продемонстрировали впечатляющие боевые результаты на Херсонском направлении. Об этом сообщило «Российское казачество» со ссылкой на командование бригады.
«Дон» входит в Добровольческий штурмовой корпус и несет службу в Херсонской области. Казачьи отряды обороняют Кинбурнскую косу и успешно пресекают высадку украинских диверсантов на левый берег Днепра. Артиллерийское подразделение бригады, дивизион «Маныч», успешно наносит удары по позициям противника на правом берегу.
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В конце июня артиллеристы «Дона» уничтожили два артиллерийских склада Вооруженных сил Украины. Противник создал их для предполагаемого наступления. Действия казаков бригады предотвратили боевую операцию и сорвали планы ВСУ.
Участники бригады поразили не только склады, но и позиции противника. В результате украинская армия лишилась двух артиллерийских батарей.
Командование корпуса отметило качественную боевую работу добровольцев. Командир корпуса прямо на позициях вручил государственные и ведомственные награды 42 казакам отрядов бригад «Дон» и «Аксай» 27 и 28 июня.
«Следует отметить, что поток добровольцев в ряды бригады „Дон“ и Добровольческого штурмового корпуса в целом не ослабевает: формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие», — обратили внимание в командовании «Дона».
Казакам передают боевую технику, с которой они отправляются на позиции. Таким образом, опыт создания казачьих добровольческих частей показал свою успешность, заключили в командовании.
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсон
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