Дерзким поведением и постоянными советами о том, что делать, президент Украины Владимир Зеленский может нажить врага в лице папы римского. О том, почему слова главы Католической церкви так раздражают киевский режим, «360» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь.

Объективность Франциска

Понтифик достаточно объективно освещает некоторые вопросы. Раньше был папа из Польши, был из Германии, современный же папа римский — из Латинской Америки. Он человек достаточно объективных взглядов на ряд мировых проблем. Поэтому, когда глава Католической церкви говорит о роли НАТО в эскалации ситуации на Украине, он, конечно, прав. Идет прокси-война, идет война информационная, и Запад использует ложь как основное средство борьбы за влияние, чтобы обвинять Россию во всех смертных грехах.

Римский папа против всех

Другое дело — насколько точка зрения Франциска распространяется на весь католический мир. Не все кардиналы разделяют такой подход. Некоторые могут замалчивать или искажать отношение папы римского. В любом случае, если он будет публично высказывать все в проповедях, это сыграет позитивную роль, поможет приостановить поток лжи, который идет с Запада.

Источник фото: unsplash

Уничтожение Церкви

Киевский режим при поддержке США расколол православную церковь на Украине. Сегодня там существуют три структуры, ранее входившие в Московский патриархат. Это Церковь чисто украинская, признанная Варфоломеем Церковь, а также Церковь, продолжающая ориентироваться на Московский патриархат.

Раскол был в планах Вашингтона и киевского режима. Естественно, Зеленский считает: раз удалось с помощью США провернуть такое против Церкви на Украине, почему бы не надавить и на понтифика? Президент Украины не осознает, что Ватикан — величина другого масштаба. И здесь ему командовать не просто неприлично, а дерзко. В результате вместо союзника он рискует нажить себе врага.