«Категоричные до идиотизма». Медведев ответил на условия Зеленского для перемирия

Выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для перемирия являются невыполнимыми и до идиотизма категоричными. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что украинский лидер требует вывести из Донбасса все войска. Но в этом случае бойцы ВСУ получат полный простор для репрессий против людей. Зеленский заявляет, что только после выполнения этих условий он будет, возможно, о чем-то договариваться с Россией.

«Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами. Однако всегда найдутся те, кому вся эта петушиная, глупая, заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна», — заявил зампред Совбеза.

По словам Медведева, польско-прусский союз хочет, чтобы Украины больше не было как государства. Они намерены забрать себе земли, заводы и людей, которые останутся после развала страны.