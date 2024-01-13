Спецоперация 13 января 2024, 23:34 Кассетные боеприпасы ВСУ стали терять эффективность на поле боя Газета NYT сообщила о снижении эффективности кассетных боеприпасов ВСУ Freepik

Читать 360tv в

Кассетные боеприпасы, которые Вооруженные силы Украины используют на поле боя, стали терять свою эффективность. Об этом сообщили авторы статьи в газете The New York Times.

«Кассетные боеприпасы, поставленные США и вызывающие споры, <…> частично потеряли часть своей эффективности на поле боя», — отметили журналисты.

Реклама

Командир взвода украинской армии рассказала, что еще в сентябре ВСУ могли атаковать этим видом вооружений большие группы военных. Но сейчас кассетные снаряды перестают работать. При этом бойцы ВС РФ начали прокладывать свои траншеи глубже, что делает их более труднодоступными для украинских боеприпасов.

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины признали в Польше. Бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что ВСУ «движутся в неправильном направлении». При этом у России больше ресурсов, а президент Владимир Путин обладает терпением в международной политике.