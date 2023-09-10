Спецоперация 10 сентября 2023, 18:29 «Картина меняется». Блинкен ушел от ответа на вопрос о поставках ATACMS Украине Госсекретарь Блинкен ушел от ответа на вопрос о поставках ракет ATACMS Украине РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будет ли американская сторона поставлять Украине ракеты ATACMS с большим радиусом действия. Он лишь сказал, что стороны постоянно консультируются о военной помощи, передал канал ABC.

«Мы обсуждаем эти вопросы ежедневно — что им надо и когда. Мы привлекли десятки стран, чтобы обеспечить потребности Украины в самообороне. Картина здесь постоянно меняется», —так Блинкен ответил на вопрос журналистов о поставках.

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При этом заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер не исключал возможность отправки Вооруженным силам Украины ракет ATACMS.

ATACMS — твердотопливная баллистическая ракета американского производства. Дальность ее применения — до 300 километров. Для запуска ракеты используют пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Запада самоходные установки Gepard. По его словам, на этот счет «есть очередная договоренность». Притом украинский лидер неоднократно жаловался на то, что партнеры медлят с поставками оружия. Он также объяснял медленный ход контрнаступления отсутствием истребителей.