Спецоперация 29 июня 2023, 13:57 Картаполов рассказал о причинах конфликта Минобороны и Пригожина Главы комитета по обороне Картаполов: Пригожин не подписал контракт с Минобороны РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин не подписал контракт с Минобороны, из-за этого ему отказали в участии в спецоперации. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Депутат отметил, что Минобороны за несколько дней до попытки мятежа ЧВК «Вагнер» заявило о необходимости всем формированиям, принимающим участие в СВО, подписать контракт.

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«И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина», — процитировало Картаполова РИА «Новости».

Он добавил, что основателя группировки предупредили, что при неподписания контракта ЧВК перестанут финансировать и она не будет принимать участие в спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По его словам, в период с мая 2022-го по май 2023 года группировке выделили из бюджета свыше 86 миллиардов рублей. При этом Пригожин получил от государства через военторг 80 миллиардов рублей. Эта организация предоставляла продукты питания.