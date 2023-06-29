29 июня 2023, 13:57
Картаполов рассказал о причинах конфликта Минобороны и Пригожина
Главы комитета по обороне Картаполов: Пригожин не подписал контракт с Минобороны
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин не подписал контракт с Минобороны, из-за этого ему отказали в участии в спецоперации. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Депутат отметил, что Минобороны за несколько дней до попытки мятежа ЧВК «Вагнер» заявило о необходимости всем формированиям, принимающим участие в СВО, подписать контракт.
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«И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина», — процитировало Картаполова РИА «Новости».
Он добавил, что основателя группировки предупредили, что при неподписания контракта ЧВК перестанут финансировать и она не будет принимать участие в спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По его словам, в период с мая 2022-го по май 2023 года группировке выделили из бюджета свыше 86 миллиардов рублей. При этом Пригожин получил от государства через военторг 80 миллиардов рублей. Эта организация предоставляла продукты питания.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Евгений Пригожин
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