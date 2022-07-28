Карт-бланш на все. Запад разрешил Зеленскому поступать как террористу

Президент Украины Владимир Зеленский получил от Запада карт-бланш на совершение любых действий, заявил «360» директор по развитию фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов. Украинского лидера интересует лишь то, как он выглядит в глазах западных партнеров.

По отношению к собственному народу Зеленский применяет политику запугивания.

«Западом президенту Зеленскому дан карт-бланш на любые действия. До сих пор Запад устраивает все, что он делал, любые провокации, которые производились киевским режимом», — высказался специалист, напомнив о постановке в Буче.

По мнению Коновалова, в основе действий украинских властей по всем направлениям лежит терроризм. Эксперт добавил, что руководство страны пытается навести ужас и на российских военных, и на собственное население.

Так Коновалов прокомментировал признания пленного бывшего исполняющего обязанности главы пресс-службы «Азова»*. Он рассказал, что на Украине проводят информационную политику, подразумевающую сбор роликов с жестокими убийствами российских военных.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.