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    28 июля 2022, 17:42

    Карт-бланш на все. Запад разрешил Зеленскому поступать как террористу

    Эксперт Коновалов заявил, что украинские власти руководствуются методами терроризма

    Александр Иванов

    Президент Украины Владимир Зеленский получил от Запада карт-бланш на совершение любых действий, заявил «360» директор по развитию фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов. Украинского лидера интересует лишь то, как он выглядит в глазах западных партнеров.

    Карт-бланш на все. Запад разрешил Зеленскому поступать как террористу

    По отношению к собственному народу Зеленский применяет политику запугивания.

    «Западом президенту Зеленскому дан карт-бланш на любые действия. До сих пор Запад устраивает все, что он делал, любые провокации, которые производились киевским режимом», — высказался специалист, напомнив о постановке в Буче.

    По мнению Коновалова, в основе действий украинских властей по всем направлениям лежит терроризм. Эксперт добавил, что руководство страны пытается навести ужас и на российских военных, и на собственное население.

    Так Коновалов прокомментировал признания пленного бывшего исполняющего обязанности главы пресс-службы «Азова»*. Он рассказал, что на Украине проводят информационную политику, подразумевающую сбор роликов с жестокими убийствами российских военных.

    *«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.