Кардиолог из Донецка рассказал о влиянии обстрелов на детские сердца

Пережившие обстрелы Донецка дети нередко попадают на лечение в отделение кардиохирургии, рассказал «360» заведующий Владислав Кононов. Он уточнил, что психологические травмы, от которых они страдают, влияют на работу сердца и сосудов.

Врачи Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Донецке приехали забрать лекарства и перевязочные материалы, которые доставили из Московской области фуры «Доброго дела». Кононов поблагодарил волонтеров за доставленный груз. Он подчеркнул, что прибыл на распределительный пункт вместе с отделением детской гематологии.

«Мы все нуждаемся в лекарствах и расходных материалах. Спасибо большое, что привезли помощь. Мы выберем, что может пригодиться нашей клинике, что можно применить для наших пациентов», — отметил он.

В беседе с «360» врач рассказал, что сейчас к нему на лечение поступают дети, пережившие обстрелы. Полученные ими психологические травмы сильно влияют на работу сердца и сосудов.

«Начинает прыгать давление, фиксируем нарушение ритма сердца у детей. Все это последствия психоэмоциональных перегрузок. Тогда они поступают ко мне», — рассказал кардиолог.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что сейчас количество детей с психологическими нарушениями в городе значительно выросло. Обстрелы идут по всему Донецку. Не осталось такого места, где можно было бы посидеть и отдохнуть.

«Сейчас попадают и по центру, и по домам, где в 2014 году не было ни взрывов, ни смертей. Психологически страдают родители и это передается детям», — рассказал и Владислав Кононов.

Врач добавил, что среди диагнозов у детей появились вегетососудистая дистония, тахикардия, артериальная гипертензия. При этом многие не идут к врачам, потому что боятся выходить из дома.

Но самая тяжелая ситуация с жителями и детьми из Мариуполя. По оценке врача, там травмы намного более серьезнее. Кардиолог отметил, что сейчас у него в отделении находится женщина с тремя детьми. Муж и еще двое детей погибли в Мариуполе. Само нахождение там стало сильным стрессом.

Чтобы не допустить влияния психологических проблем на возникновение болезней сердца, важна работа психологов. Детей можно спасти от страшных последствий, так как они легче адаптируются. Но делать это нужно быстрее, пока травма не оказалась сильно запущенной.

Источник фото: телеканал «360»

Помочь лекарствами, перевязочными материалами, продуктами, одеждой, средствами личной гигиены и товарами первой необходимости для жителей пострадавших районов Донбасса могут все жители Московской области. В регионе уже не первый месяц проходит акция «Доброе дело», которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Московской области работают 130 пунктов сбора помощи, которую на специальных фурах «Доброго дела» отправляют в Донецк и Луганск. Там волонтеры собирают индивидуальные наборы для жителей, а также передают врачам медикаменты, которые сейчас очень сильно нужны.

Информацию о работе пунктов приема гумпомощи жители Подмосковья могут получить на сайте «Волонтеры Подмосковья».