Кардиохирурги Красногорска достали из сердца защитника Донецка «капризную» 5-сантиметровую пулю

Кардиохирурги военного клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске достали пятисантиметровую пулю из сердца защитника Донецка. Успешную операцию провели под руководством кардиохирурга, доктора медицинских наук, профессора Александра Лищука. Сейчас состояние пациента стабильное, прогнозы позитивные.

Раненого участника спецоперации экстренно эвакуировали с поля боя в специализированное военно-лечебное учреждение. За считаные часы бойца доставили вертолетом к борту самолета, а потом с аэродрома Чкаловский — на вертолетную площадку госпиталя.

Операция проходила в гибридном операционном комплексе, оснащенном самыми современными диагностическими приборами и аппаратами. Это позволило точно определить местонахождение пули, которая смещалась каждый раз при дыхании пациента. Изначально она находилась справа у сердца, а к концу операции сместилась влево.

Источник фото: телеканал «360»

Пуля застряла между сердцем и корнем легкого и была запаяна соединительной тканью. Задачей хирургов было извлечь ее, не повредив легкое и сердечную мышцу. Ситуация осложнялась тем, что снаряд оказался скользким, его невозможно было удержать хирургическим инструментом.

«Пуля была очень коварной, казалось, она издевается над нами. Пять раз мы ее захватывали зажимом, но она выскальзывала. <…> Я еще никогда не видел, чтобы пуля так „играла“ с хирургами», — признался Лищук.

В какой-то момент хирурги начали подозревать, что удалить ее просто нельзя: был огромный риск спровоцировать кровотечение с угрозой для жизни пациента. В последний момент Александру Лищуку удалось рассечь ткани электроножом, и снаряд наконец открылся. Операция продлилась более четырех часов. С помощью дополнительного гемостаза пациенту восстановили функции сердца и легкого.

Через сутки пациента уже перевели из реанимации в общую палату.

В последнее время под руководством Лищука прошло 12 подобных операций, все закончились хорошо. Один из бойцов уже вернулся в строй.