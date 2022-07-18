Кардинальный перелом в спецоперации уже на носу

Запад уже не исключает, что мирный договор будет подписан с Украиной на условиях России. Вероятно, это может произойти в случае, если РФ дойдет до западных границ Украины. Кардинальный перелом в ходе спецоперации случится уже скоро. Таким мнением с «360» поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Переломный момент близок

Идет перелом. Неслучайно министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал усилить действия военной группировки, особенно усилить действия по уничтожению систем залпового огня и иных систем дальнобойных, которые бьют по Донбассу и пытаются бить по российским городам.

Я думаю, что уже в ближайший месяц (все говорят — осень, но осень уже через месяц) будет кардинальный перелом. Специальная военная операция была неожиданной для Запада. Принятие решения тем же Западом и Украиной тоже может стать неожиданным. Когда все поймут, что Россия может дойти до западных границ Украины, вполне возможно, будут переговоры и будут очерчены и подтверждены все необходимые требования РФ. Эти требования будут приняты

О потерях иностранного легиона Украины

Как ранее уже отмечалось, очень много иностранных специалистов — я имею в виду американских, британских, польских инструкторов — занимаются помощью украинским военным и националистам в наведении ударов по российским ВС и по союзным войскам ЛНР и ДНР. Потому что они лучше знают, как пользоваться иностранным оружием, которое применяется для обстрела мирных городов и поступает из США. Они являются наиболее подготовленными инструкторами для украинских военных.

Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР. Источник фото: архив РИА «Новости»

На мой взгляд, в этой группировке иностранного легиона, конечно, не все инструкторы. Они разбросаны по всей линии боевого соприкосновения. Допускаю, что как минимум треть из иностранного легиона были инструкторы. [Они,] возможно, собирались на какую-то дополнительную встречу, совещание, разрабатывали, как они дальше будут планировать убийства мирных граждан Донбасса, в том числе и удары по РФ, и в этот момент нежданчиком им прилетело (Речь идет об уничтожении ВС России до 250 иностранных наемников в ДНР — прим. ред.) Это наука для Запада, наука для всех, что тот, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И не будет никакого выбора — либо смерть, либо плен. Лучше [им] не приезжать.

О значении заявления Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц. Источник фото: flickr

Последнее заявление [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, которое прозвучало недавно, о том, что с России санкции не снимут даже в случае подписания мирного договора на условиях Москвы, говорит о многом.

То есть Запад уже понимает, что мы побеждаем. Просто так политики такого уровня не делают подобных заявлений

Они уже осознают, что мир поменялся, границы влияния Российской Федерации расширяются. Они приближаются к основным странам — участникам блока НАТО. Они признают, что уже в ближайшее время, возможно, если украинское правительство не решит биться до последнего украинца, будет подписан мирный договор. По крайней мере они это допускают. Просто так политики уровня Шольца подобные заявления не делают.

Встреча генсека Нато Йенса Столтенберга с министрами обороны Финляндии и Швеции — Антти Кайкконеном и Питером Хультквистом. Источник фото: НАТО

Что касается санкций, то неужели кто-то в России ожидал иного? У нас санкции уже давно, сотни санкций. Мы будем жить под ними достаточно долго, я в этом уверен. Нужно научиться жить, с санкциями нужно работать, нужно заняться полным импортозамещением, нужно найти себе постоянных и надежных друзей на мировой арене, и это уже есть. Запад — он не един. У нас есть тайные друзья и на Западе, в так называемом Старом Свете есть очень много грамотных политиков, которые осуждают все то, что происходит.