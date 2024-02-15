Спецоперация 15 февраля 2024, 05:16 Капитана «Азова» ликвидировали в зоне СВО Военкор Руденко: капитана «Азова» Искру ликвидировали в Авдеевке РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали капитана украинского батальона «Азов»* Андрея Искру, которого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил на помощь своим бойцам в Авдеевке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

«Только что стало известно о ликвидации капитана „Азова“* Андрея Искры из Харькова, 3-й штурмовой бригады. Генерал 200 держит марку!» — написал военкор.

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По словам Руденко, «кучно пошли». Сырский отправил боевиков на помощь подразделениям ВСУ в Авдеевке 12 февраля, а уже пошли новости о ликвидации националистов.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о гибели в зоне специальной военной операции одного из сильнейших украинских спортсменов, чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Александра Белоконя.

Ранее эксперты оценили шансы главкома ВСУ удержать Авдеевку. По мнению ветерана боевых действий Романа Насонова, ситуация в этом городе повторит историю Артемовска. Авдеевка уйдет под контроль России.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.