Капитан застрявшего в Херсоне турецкого судна рассказал о помощи военных России

Турецкое судно Ferhanaz застряло в порту Херсона. Военнослужащие РФ обеспечили членов его экипажа всем необходимым, в том числе и российскими сим-картами для мобильного интернета и поддержки связи с семьями.

Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал капитан судна Семи. Он объяснил, что корабль прибыл в этот порт около трех месяцев назад, чтобы забрать груз.

«Но на следующий день после прибытия начались события, и мы остались», — пояснил мужчина.

Команда изначально состояла из 15 человек, но позднее некоторые из членов экипажа уехали на родину при помощи России. На сегодня на корабле их осталось восемь: один из Азербайджана, остальные — из Турции.

По словам Семи, украинская сторона с самого начала и по сей день не проявила никакого интереса в отношении сложившейся с экипажем судна ситуации.

Капитан корабля отметил, что информацию о последних событиях моряки узнают от российской стороны. Украинская сторона «вообще ничего не говорит».

Члены команды испытывают некоторые финансовые трудности: наличные деньги уже потратили, а снять средства с карт сложно, объяснил капитан.

«Но российские военные нам оказывают всевозможную помощь. Передают еду, предметы первой необходимости и медикаменты», — уточнил Семи.

Он ответил, что бойцы ВС РФ по запросу оперативно передают все необходимые лекарства.

С выходом в город, по словам Семи, проблем нет. Члены экипажа при необходимости сходят с корабля. Турецкий капитан отметил, что Херсон уже давно стал спокойным и тихим: видно, как местные жители расслабились, и в городе идет обычная жизнь.