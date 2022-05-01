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    01 мая 2022, 16:32

    Канделаки призналась, что ее тошнит от поездки Джоли во Львов

    Канделаки призналась, что ее тошнило от поездки Джоли во Львов

    Максим Зинкин

    Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов вызвал негативные чувства у популярного продюсера и общественного деятеля Тинатин Канделаки. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

    «Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли», — написала она.

    Канделаки задалась вопросом, почему никто из кинозвезд не едет в Донбасс.

    «Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию, антигуманисты и просто чудовища?» — добавила Канделаки.

    О визите американской актрисы на Западную Украину стало известно вечером 30 апреля. Джоли зашла в местное кафе и пообщалась с жителями неподалеку от здания городского вокзала, сообщило издание «Дни.ру».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что актриса сильно его разочаровала. Глава госкорпорации пригласил ее посетить Донбасс, заманивая квасом, водкой и пивом.

    Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» связал приезд Джоли на Украину исключительно с пиар-задачами.