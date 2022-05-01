Канделаки призналась, что ее тошнит от поездки Джоли во Львов

Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов вызвал негативные чувства у популярного продюсера и общественного деятеля Тинатин Канделаки. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли», — написала она.

Канделаки задалась вопросом, почему никто из кинозвезд не едет в Донбасс.

«Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию, антигуманисты и просто чудовища?» — добавила Канделаки.

О визите американской актрисы на Западную Украину стало известно вечером 30 апреля. Джоли зашла в местное кафе и пообщалась с жителями неподалеку от здания городского вокзала, сообщило издание «Дни.ру».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что актриса сильно его разочаровала. Глава госкорпорации пригласил ее посетить Донбасс, заманивая квасом, водкой и пивом.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» связал приезд Джоли на Украину исключительно с пиар-задачами.