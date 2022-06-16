Канадского наемника ВСУ обвинили в сексуальном насилии

Бывшему генерал-лейтенанту Вооруженных сил Канады Тревору Кадье предъявили обвинения в двух эпизодах сексуального насилия. Он скрывается на Украине, сражаясь на стороне ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Следователи нашли доказательства его преступлений, совершенных в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне (провинция Онтарио). Тревор Кадье свою вину отрицал, однако покинул страну. Осенью прошлого года ему прочили должность командира Сухопутных войск Канады, однако из-за скандала назначение не состоялось. В апреле этого года он ушел в отставку.

Тем временем под Харьковом схватили двух американских наемников Александра Дрюке и Энди Хьюна. В Белом доме не подтвердили, что они являются гражданами США, однако признались, что следят за ситуацией.