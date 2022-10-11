Канада обучит в Польше украинских военных | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Канада обучит в Польше украинских военных Министр обороны Канады Ананд сообщила об отправке в Польшу 40 военных для обучения ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Свыше 40 военнослужащих инженерных подразделений Канады отправятся в Польшу для обучения солдат украинской армии. Об этом сообщила канадский министр обороны Анита Ананд, ее слова привела пресс-служба оборонного ведомства.

«В обучении украинских солдат примут участие более 40 военных инженеров из Канады, мы отправим их в Польшу в ближайшие несколько недель», — сообщила она.

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Ананж уточнила, что обучение коснется идентификации минно-взрывных устройств, рекогносцировки и разминирования территорий.

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«Военнослужащие Украины получат такие возможности, чтобы усилить свой потенциал при борьбе с Россией», — добавила министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Канада своей поддержкой Украины поощряет террористические атаки на территорию России и способствует продолжению боевых действий.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что иностранные государства в поддержке Украины зашли гораздо дальше, чем собирались изначально.

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