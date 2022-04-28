28 апреля 2022, 18:26
Камыши загорелись в Херсоне. Видео
В интернете появилось видео с крупным пожаром в Херсоне
Крупный пожар начался в Херсоне. Пользователи Сети засняли на мобильные телефоны огромные клубы черного дыма неподалеку одного из притоков Днепра.
По предварительной информации, загорелись камыши в прибрежной зоне.
Ранее стало известно, что украинские националисты обстреляли Херсон из «Градов» и РСЗО «Ураган». По данным российских силовиков, никто при обстреле не пострадал.
Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что целью нацистов были жилые кварталы города, в которых расположены детские сады и школы.
Системы противовоздушной обороны сбили 12 снарядов РСЗО большой мощности и две баллистические ракеты «Точки-У». Их фрагменты рухнули в парке имени Шевченко, отметил Конашенков.