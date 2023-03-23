Спецоперация 23 марта 2023, 05:35 «Камня на камне не оставили». Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ уничтожили целый район города Жительница Артемовска: ВСУ за три дня уничтожили район Ступки в городе РИА «Новости»

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Украинские войска уничтожили целый район Артемовска. При отступлении в конце февраля они за три дня разрушили Ступки. Об этом РИА «Новости» рассказала местная жительница Ирина Турова.

По словам женщины, с 25 числа началась массированная бомбардировка района Ступки. Снаряды прилетали со стороны цветмет завода.

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«Когда я вышла на улицу, глянула — ни одного дома нет. Камня на камне не оставили», — отметила Турова.

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Она добавила, что по словам ЧВК «Вагнер», ВСУ еще долго обстреливали дома мирных жителей из танков, а подвалы, где прятались люди, подрывали грантами. Турова добавила, что насчитала более 100 мин, взорвавшихся возле ее подвала.

«Полон дом стекла, я даже позаметать не могла, потому что дроны эти постоянно летают за тобой, жужжат, следят, если ты побежал — сразу начинается бомбежка, и они (украинские войска — прим. ред.), видим, отходят дальше, и это (взрывы — прим. ред.) все ближе, и ближе, это просто жуть», — рассказала женщина.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как ВСУ пытаются остановить наступление на Артемовск при помощи немецких противотанковых мин PARM 2. Однако по словам российских военных, такие мины легко вывести из строя.