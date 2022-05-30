Камчатка собрала 30 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Военнослужащие Тихоокеанского флота со специалистами главного управления МЧС по Камчатскому краю доставят в Донбасс партию гуманитарной помощи. Подготовку груза к отправке показал телеканал «Звезда».

По информации краевого управления МЧС, в сборе помощи участвовали общественные организации, коммерческие предприятия и просто неравнодушные жители. Ящики с 17 тоннами продуктов, воды, средств гигиены и предметов первой необходимости погрузили в Ил-76. Он отправился в Ростовскую область, которая находится на границе с Украиной.

Груз доставят в Донецкую и Луганскую Народную Республику, а также на освобожденные территории. Всего в апреле на собранные камчатцами средства было закуплено 30 тонн гумпомощи для Донбасса.