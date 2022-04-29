«Калибры» с подводной лодки ударили по военным объектам Украины. Видео

Крылатые ракеты «Калибр» запустили с подводной лодки Черноморского флота для удара по военным объектам Украины. Видео опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах видно, как из-под воды взлетают две ракеты. По данным Министерства обороны, запуск «Калибров» прошел с дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота, пишет RT.

Официальный представитель Министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ракеты «Калибр» морского базирования уничтожили три электростанции железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.