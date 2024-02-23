Спецоперация 23 февраля 2024, 20:01 «Какую следующую деревню отдать русским». ВСУ встали перед трудным выбором The Telegraph: ВСУ начали думать, какую следующую деревню отдать ВС России Freepik

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Украинские военные в очередной раз пожаловались на дефицит боеприпасов и потерю боевого духа. Они заявили в беседе с The Telegraph о вынужденных решениях, связанных с оставлением позиций.

По словам солдат ВСУ, им нечем противостоять российским бойцам, такая ситуация, если она не изменится в лучшую сторону, приведет украинскую армию к потере всех людей.

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«Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — посетовал военный ВСУ.

Ранее американские эксперты рассказали о полном истощении ВСУ, а также о риске Украины получить сокрушительный контрудар от российских войск. В США порекомендовали украинской стороне скорее начать переговоры с РФ.