23 февраля 2024, 20:01
«Какую следующую деревню отдать русским». ВСУ встали перед трудным выбором
The Telegraph: ВСУ начали думать, какую следующую деревню отдать ВС России
Украинские военные в очередной раз пожаловались на дефицит боеприпасов и потерю боевого духа. Они заявили в беседе с The Telegraph о вынужденных решениях, связанных с оставлением позиций.
По словам солдат ВСУ, им нечем противостоять российским бойцам, такая ситуация, если она не изменится в лучшую сторону, приведет украинскую армию к потере всех людей.
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«Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — посетовал военный ВСУ.
Ранее американские эксперты рассказали о полном истощении ВСУ, а также о риске Украины получить сокрушительный контрудар от российских войск. В США порекомендовали украинской стороне скорее начать переговоры с РФ.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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