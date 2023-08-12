Спецоперация 12 августа 2023, 08:46 «Как пушечное мясо». Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве со стороны украинских спецслужб Пленный морпех ВСУ Реул рассказал о предательстве со стороны СБУ РИА «Новости»

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Пленный морпех ВСУ Владимир Реул рассказал РИА «Новости», как его вначале бросили на подконтрольной России территории, а затем предали украинские спецслужбы. Он считает, что его обманули «как пушечное мясо».

Мужчина рассказал, что в прошлом году его подразделение оказалось под обстрелом в районе поселка Копани в Херсонской области и после боев попросту забыли там. Он поселился на подконтрольной России территории, решив скрыть свою принадлежность к ВСУ и спрятав оружие. Тем не менее полгода спустя его завербовали украинские спецслужбы. Реул должен был работать агентом на российской территории. Мужчину заставляли передавать координаты дислокации ВС России и другую развединформацию, а взамен пообещали переправить через реку на подконтрольную Украине местность.

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В какой-то момент Владимиру дали телефон человека, который якобы должен был его переправить.

«Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной „Галичина“. Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал», — вспомнил мужчина.

В итоге его пленили ВС России.