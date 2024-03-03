Спецоперация 03 марта 2024, 00:49 «Как на охоте». Российский снайпер рассказал о работе на СВО МО: российский снайпер Шика сравнил свою работу в зоне СВО с охотой РИА «Новости»

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Снайпер мотострелкового полка Вооруженных сил России с позывным Шика рассказал, каким образом пытается обезопасить себя во время боевых действий. Видео с военнослужащим опубликовала пресс-служба Минобороны.

Шика отметил, что для скрытности снайперу лучше действовать в одиночку. Для работы боец выбирает укрепленные позиции и использует тепловизор.

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«Тут как на охоте: сидишь или лежишь в засаде, сколько бы времени это ни занимало. Когда отработаешь, сразу меняешь позицию, но если она закрытая, лучше пересидеть. Потому что противник сразу поднимает дроны и ищет меня», — сообщил Шика.

В качестве других мер безопасности боец устанавливает растяжки на подходе к своей позиции с помощью гранат и рыболовных крючков. Если слышит, что кто-то подорвался — значит, пора уходить. Ствол винтовки боец обматывает ветошью, чтобы обмануть вражеский тепловизор, а ткань на глушителе помогает уменьшить след от выхода пороховых газов.

Ранее стало известно, что снайпер-морпех с позывным Подя косой расчистил тропу на минном поле.