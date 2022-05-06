Как менялось отношение «Азова» к жителям Мариуполя. Хронология

Силы ДНР заблокировали Мариуполь еще 2 марта. В тот же день представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о необходимости гуманитарных коридоров — для вывода мирных жителей. Постепенно горожане стали заложниками националистов, а часть населения Мариуполя и вовсе оказались под «Азовсталью» вместе с боевиками. Теперь «азовцы»* решили обменивать узников на еду.

Засевшие под «Азовсталью» украинские боевики 5 мая выдвинули ультиматум: просто так мирных жителей, оказавшихся в заложниках у националистов, больше отпускать не будут. Теперь за каждые 15 человек они требуют тонну продуктов и медикаментов.

Военный эксперт Борис Джерилевский в разговоре с «360» подчеркнул, что нынешнее поведение «азовцев»* идентично тому, как поступают террористы.

Это достаточно классический вариант: мы выпускаем пять заложников — вы даете нам деньги, наркотики и оружие. Стандартная террористическая схема. Это даже не спецоперация, а скорее контртеррористическая Борис Джерилевский.

Как украинские боевики пришли к этому — в материале «360».

От блокады «Азовом»* до заложников на заводе

2 марта

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке Мариуполя и необходимости открыть гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли безопасно покинуть город. Однако украинские боевики не дали людям выехать.

«Мариуполь из-за украинских военных становится концлагерем», — говорил Басурин.

Тем не менее Россия продолжала обеспечивать работу гуманитарных коридоров.

4 марта

Первые беженцы из заблокированного Мариуполя рассказали, что украинские националисты специально обстреливали жилые кварталы города, чтобы потом выдать это за действия российских военных. Бойцы «Азова»* также отказывали людям в доступе к организованным Россией гуманитарным коридорам.

«Стреляли по своим же людям, а нам говорили, что это российские силы. Но мы же видели, откуда что летит», — рассказал один из беженцев.

5 марта

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что «азовцы»* взорвали жилой дом на бульваре Меотиды — под завалами оказались порядка 200 человек, в том числе женщины и дети. По данным военного корреспондента Андрея Руденко, мирные жители не могли покинуть город по гуманитарным коридорам из-за провокаций со стороны украинских боевиков.

По данным Руденко, из Мариуполя по гуманитарным коридорам смогли выйти всего три семьи — боевики просто не оповестили горожан о возможности безопасно покинуть город. Кроме того, ВСУ заминировали дороги и взорвали мосты, уходя из населенного пункта.

6 марта

Националисты обстреляли группу беженцев, пытавшихся покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Два человека погибли, еще четыре получили ранения.

В городе, по сообщениям властей ДНР, началась гуманитарная катастрофа: люди остались без воды, газа, электричества, медикаментов и продовольствия.

7 марта

Украинские националисты начали прикрываться мирными жителями Мариуполя как живым щитом. Боевики, по данным представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, открыли огонь по ополченцам ДНР, выставив перед собой 150 мариупольцев в качестве прикрытия. Четыре человека погибли, пятеро получили ранения.

Один из эвакуированных мариупольцев рассказал, что националисты стреляли в спины мирным жителям, которые пытались покинуть город по гуманитарному коридору. Другая беженка подтвердила, что боевики обстреливают улицы и открывают огонь по мирному населению.

Нас используют, как живой щит. Наши же украинские военные. Стреляли по гражданским, по ребенку беженка из Мариуполя.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что националисты превратили роддом № 1 в Мариуполе в военный объект — пациентов и персонал выгнали, а в помещениях оборудовали огневые позиции. Он также сообщил об аналогичных действиях «азовцев»* в отношении детских садов и школ города.

10 марта

Украинские боевики обвинили российских военных в ударе по мариупольскому роддому. Россия подчеркнула, что в здании не было гражданского населения. Позднее появились доказательства того, что видео с якобы эвакуацией рожениц из разрушенного роддома было постановочным.

В Сети появилось видео с подтверждением слов российских властей о том, что националисты используют гражданскую инфраструктуру как прикрытие, в том числе школы и детские сады. На видео, снятом одним из боевиков, видно оборудованный в подвале школы № 15 в Мариуполе штаб.

11 марта

Националисты «Азова»* обстреляли автобус с мирными жителями, которые пытались покинуть город по гуманитарному коридору. По словам одного из спасшихся, такие провокации продолжались на протяжении нескольких дней.

14 марта

Военные ДНР при поддержке ВС РФ разблокировали Мариуполь и начали эвакуацию мирных жителей. По гуманитарному коридору в город доставили 450 тонн медикаментов и продовольствия.

Спасенные горожане подтвердили, что националисты использовали их как живой щит. Людей сгоняли на оборудование баррикад и траншей под угрозами убийством. Также боевики обстреливали дома и запрещали выходить на улицы даже за водой, а свою технику ставили в жилых дворах.

Об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя горожанам по-прежнему не сообщали. Из-за отсутствия связи и электричества большая часть жителей, по словам беженцев, не знала о возможности безопасно уехать. Те, кто в итоге выбрался из оцепленного города, признавались, что действовали на свой страх и риск.

16 марта

«Азовцы»* взорвали здание Драмтеатра в Мариуполе. Беженцы ранее рассказывали, что там держали заложников, а верхние этажи использовали как огневые точки.

19 марта

Беженка из Мариуполя рассказала, что украинские боевики начали собирать людей под предлогом гуманитарных коридоров, а затем устраивают массовые расправы.

Готовить еду люди, по словам спасшихся, вынуждены были на кострах на свой страх и риск, поскольку националисты продолжали обстреливать жилые дома. Воду в условиях блокады города мариупольцы искали в канализации и подвалах, топили снег.

22 марта

Националисты застрелили мариупольца, вышедшего из подвала за водой. Также начали появляться и другие сообщения о расстрелах мирных жителей.

Эвакуированные горожане рассказали, что боевики отбирали у них остатки еды и воды, обстреливали подъезды и взрывали жилые дома, а свою технику продолжали размещать вблизи гражданских объектов, чтобы прикрыться людьми.

23 марта

Главврач больницы в Новоазовске, куда привезли раненых эвакуированных жителей Мариуполя рассказал, что к ним поступает очень много пациентов с пулевыми ранениями в спину — это доказывает, что «азовцы» расстреливали людей, которые пытались покинуть город.

«„Азов“* вывел 250 человек простых людей, выстроил в ряд, они шли сзади. И с первых этажей начали стрелять по людям. Восемь человек убиты, четверо ранены. Там и дети, и бабушки, и дедушки. Кто куда мог спрятаться, так и получилось», — рассказала одна из беженок.

При этом сами националисты пытались сбежать из Мариуполя — в женской одежде, чтобы избежать задержаний.

24 марта

Спасшая из Мариуполя местная жительница рассказала, что националисты показывали видео, на котором они подрывают гранатой беспомощного человека, а также ролики, где они издеваются над детьми.

«Азовцы»* прямо гордились тем, что издеваются над людьми, что убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виновны. Которые прячутся от бомбежек и не знают, как выжить Беженка из Мариуполя.

Жителей многоэтажек выгоняли из квартир, чтобы устроить там огневые и наблюдательные позиции.

26 марта

Беженка рассказала о том, что «азовцы»* издевались над жителями Мариуполя, а затем убивали их. По ее словам, националисты убили ее сына и ранили внука, после чего забрали их одежду — чтобы в ней покинуть город.

Медсестра из Мариуполя добавила, что «азовцы»* «пораскидали „игрушки“, на которых навязаны белые ленточки» — в больницу поступали люди с осколочными ранениями от взрыва таких «игрушек». В некоторых районах, как рассказывали ей пациенты, националисты убивали горожан целыми семьями.

27 марта

Бежавшие из города мариупольцы снова рассказали, что националисты стреляли им в спины. Другие сообщили, что украинские военные установили на дороге морскую мину.

А спасшаяся из Мариуполя американка подтвердила, что «азовцы»* оборудуют огневые пункты в детских садах.

28 марта

В подвале одной из школ, тоже занятой бойцами «Азова»*, российские военные нашли изуродованный труп женщины. Российский Следком начал расследование. Затем появились свидетельства и о других телах убитых гражданских со следами пыток, вырезанными и выжженными нацистскими символами и свастикой. .

29 марта

Волонтер из ДНР рассказал, что в освобождаемых районах Мариуполя находят квартиры с заваренными дверями — внутри националисты заперли людей, когда устраивали в жилых домах огневые пункты. Других, по словам волонтера, насильно сгоняли в подвалы, чтобы занять их квартиры.

30 марта

В частном секторе Мариуполя националисты взяли в заложники более 100 человек в роддоме № 2. Женщинам не разрешали выходить даже за водой.

1 апреля

Боевики «Азова»* расправились с мариупольскими полицейскими, чтобы сделать фейковые видео и фотографии, а потом обвинить в зверствах российских военных.

5 апреля

Беженцы из Мариуполя рассказали, что националисты по-прежнему мешают людям выходить из города по гуманитарным коридорам. В тех районах, где контроль еще не перешел к российским военным, люди все еще рискуют жизнями, выходя на улицы. Тем, кто собирался покинуть город, прямо говорили, что будут расстреливать в спину.

«Целых машин в городе осталось мало. Многие бежали ночью через границу с детьми на руках, а им в спину стреляли — ВСУ, „Азов“*. Детей брали на руки, надеялись, что успеют убежать и пуля не зацепит ребенка, даже если попадет в отца или мать. Но выбраться мало кому удавалось: была установка не выпускать мирное население», — рассказал один из спасшихся.

6 апреля

Мариупольцы сообщили, что украинские военные продолжают убивать мирное население, которое выходит из укрытий в поисках воды.

Большое количество боевиков «Азова»* укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь», где помимо огромной территории есть еще и разветвленная система подземных цехов и других помещений. Националисты оборудовали на предприятии настоящую крепость с запасами оружия, боеприпасов, продовольствия и воды.

Позднее стало известно, что помимо боевиков в подвалах «Азовстали» укрылись и мирные жители, которые не знали о гуманитарных коридорах и фактически оказались заложниками националистов.

9 апреля

Стало известно, что националисты оборудовали пыточную в одном из помещений аэропорта в Мариуполе.

Одна из эвакуированных жительниц города рассказала, что Мариуполь стал полигоном для ВСУ — по улицам спокойно ездили украинские танки, а минометы военные размещали прямо в квартирах, а также расстреливали дома, в которых оставались люди. «Азовцы»*, по ее словам, пытали и убивали мирных жителей, а тех солдат ВСУ, кто хотел сдаться, подрывали на минах или расстреливали.

11 апреля

Жительница Мариуполя рассказала, как боевики «Азова»* выгоняли мирных жителей из убежищ, чтобы занять их места. Националисты, по ее словами, выглядели неадекватно и, возможно, принимали наркотические вещества. Другие рассказали, что «азовцы»* выгоняли даже женщин с грудными детьми из подвалов, а также грабили магазины и аптеки.

14 апреля

Беженка из Мариуполя рассказала, что «азовцы»* брали в заложники мирных жителей, а затем прикрывались ими как живым щитом.

Другой житель города рассказал, что людей специально сгоняли в подвалы «Азовстали», где забаррикадировались боевики «Азова»*, выбитые российскими военными из большинства районов города.

«Это негодяи, это фашисты натуральные, хуже фашистов. Это „Азов“*. Они расстреливали гражданских, брали в их заложники на заводе и там сидели сами», — рассказал он.

Также стало известно, что националисты вымогали у жителей Мариуполя деньги, в том числе за каждый выход рыбаков в море, а за работу бригад не платили.

17 апреля

В освобожденной от украинских националистов мариупольской больнице №4 обнаружили десятки убитых боевиками мирных жителей.

18 апреля

У завода имени Ильича в Мариуполе обнаружили новые свидетельства зверств украинских боевиков. Там националисты при отступлении переодевались в мирных жителей и стреляли по прохожим. Предположительно, военные бежали в сторону металлургического комбината «Азовсталь».

«Военные украинские как варвары. Самое настоящее гестапо. Уничтожали жилье, все выносили, грабили, дома поджигали», — рассказал один из спасенных донецкими ополченцами.

19 апреля

Российские военные открыли гуманитарный коридор для находящихся на «Азовстали». Выйти через него могли в том числе и сложившие оружие боевики и иностранные наемники. По нему вышло порядка 100 человек мирного населения.

Мы прочти два месяца просидели в подвалах. Сколько было попыток выйти, выехать из зоны обстрелов — к сожалению, не получилось Освобожденная с «Азовстали».

Украинских военных, которые попытались сдаться в плен, засевшие на «Азовстали» националисты расстреляли в спину.

20 апреля

Министерство обороны России сообщило, что киевские власти сорвали эвакуацию мирных жителей из-подвалов «Азовстали».

23 апреля

Вице-премьер Украины Ирина Верещук запросила гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Позднее власти ДНР сообщили, что украинские националисты обстреляли пункт сбора беженцев.

25 апреля

Киевские власти снова сорвали эвакуацию мирного населения с комбината «Азовсталь», сообщили в Национальном центре управления обороной России. Националисты в очередной раз не позволили людям воспользоваться гуманитарными коридорами.

26 апреля

Боец ВСУ, взятый в плен российскими военными, признался, что задержал супружескую пару из Мариуполя и поместил в подвал, где пьяным изнасиловал женщину. Когда ее супруг попытался заступиться за нее, украинский военный убил его.

1 мая

Из домов на территории «Азовстали» вышли 46 мирных жителей. Позднее еще 40 человек покинули сам завод.

2 мая

С «Азовстали» эвакуировали еще 80 мирных жителей. Они рассказали, что боевики удерживали их на территории завода. Позднее российским военным удалось вывести с территории предприятия еще более 100 человек. Одна из спасенных женщин рассказала, что «азовцы»* не выпускали их и угрожали смертью.

Говорили: «Если мы здесь поляжем, значит, и вы с нами подохнете» Беженка с «Азовстали».

«У нас связи не было, телефоны сказали выключить. Света не было, никакой информации — тоже. Радио через раз работает, они обрывают провода. Слышим: вчера был зеленый коридор. Вроде тихо, думаем: может, это он? Никто ничего нам не говорил», — добавила она.

Вечером украинские националисты нарушили режим тишины, установленный российскими и донецкими военными, чтобы обеспечить безопасный выход мирного населения с завода.

4 мая

Освобожденная с территории завода «Азовсталь» жительница Мариуполя рассказала, что националисты устраивали постановочную эвакуацию. По ее словам, людей собирали в группы, выводили на поверхность, фотографировали, а затем загоняли обратно.

«Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», — сказала она.

Российские военные заявили об открытии нового гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения с «Азовстали».

5 мая

Стало известно, что в подвалах «Азовстали» могут находиться порядка 200 мирных жителей. Уже эвакуированная оттуда жительница Мариуполя рассказала, что боевики не сообщали своим пленникам о том, что у них есть возможность безопасно покинуть подвалы завода.

Позднее боевики «Азова»* заявили, что больше не будут отпускать мирных жителей просто так. За 15 заложников они потребовали тонну продовольствия и медикаментов.

* Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.