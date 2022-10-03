«Как долго мы вас ждали». Жители ДНР встретили мобилизованных бойцов пирожками | 360°

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«Как долго мы вас ждали». Жители ДНР встретили мобилизованных бойцов пирожками

Минобороны России показало, как в ДНР встретили мобилизованных солдат

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Местные жители встретили первых прибывших в Донецкую Народную Республику мобилизованных бойцов благодарностью и пирожками. Минобороны России показало теплый прием.

«Как долго мы вас ждали, восемь лет. Спасибо, сыночки», — сказала женщина с выпечкой в руках.

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Большинство мобилизованных уже имеют боевой опыт. Боец с позывным Палыч рассказал, что 16 лет назад служил в Чечне, поэтому без страха отправился в Донбасс защищать местных жителей.

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Народная милиция ДНР 30 сентября сообщила, что первые мобилизованные бойцы приехали в республику. Они пройдут курс интенсивной боевой подготовки на местных полигонах, обучатся обращаться с автоматами, пулеметами, противотанковыми гранатометами, метать ручные гранаты. Программу разработали с учетом особенностей боев последних месяцев.

Минобороны России ранее показало учебные стрельбы мобилизованных. Бойцы в полном обмундировании зарядили магазины автоматов и открыли огонь по мишеням.

Донбасс

Частичная мобилизация в РФ

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