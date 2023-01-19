Спецоперация 19 января 2023, 07:58 Каховскую ГЭС защитили от обстрелов ВСУ — Сальдо Врио губернатора Сальдо: Каховскую ГЭС защитили от разрушения из-за обстрелов ВСУ Автор: Липунов Дмитрий / Википедия

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Угрозы затопления плотины Каховской ГЭС нет, поскольку станцию защитили от риска разрушения из-за обстрелов со стороны Украины. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА «Новости».

«Сейчас ГЭС хорошо защищена — вражеские обстрелы ее больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет», — сказал он.

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По его словам, станция вырабатывают электроэнергию сейчас в основном для своих нужд. Кроме того, ГЭС регулирует всю мелиоративную систему Крыма и южной части Херсонской области. Сальдо заметил, что вода даже зимой сама доходит до Джанкоя по Северо-Крымскому магистральному каналу.

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Ранее врио губернатора региона заявил, что российские силы почти полностью ликвидировали 61-ю бригаду ВСУ, которая осенью 2022 года вошла в Херсон.