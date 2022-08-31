Каховская ГЭС снова оказалась под огнем украинских военных

Вооруженные силы Украины в ночь на 31 августа продолжили наносить удары по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

«Обстрелы были. [Обстреливали Каховскую] ГЭС», — сказал Леонтьев ТАСС.

ВСУ с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Ракетные удары разрушили жилые дома и школы.

На минувшей неделе, 27 августа, украинские военные в очередной раз ударили по Новой Каховке в Херсонской области, большую часть украинских ракет сбила российская система противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, 21 августа украинские военные предприняли очередную попытку нанести удар по муниципалитету и расположенной там гидроэлектростанции. Все выпущенные ВСУ снаряды перехватила система ПВО, тогда удалось сбить около 15 ракет. Все снаряды были нацелены на ГЭС.