Каховка и Новая Каховка из-за обстрелов со стороны ВСУ остались без газа | 360°

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Каховка и Новая Каховка из-за обстрелов со стороны ВСУ остались без газа

ВГА Новой Каховки: украинские военные нанесли удар по газопроводу

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по газопроводу в Херсонской области. В Новой Каховке и Каховском районе прекращена подача газа, сообщили в военно-гражданской администрации города.

«В результате ночного обстрела без газоснабжения остались Новокаховский городской округ и Каховский район», — сообщается в Telegram-канале ВГА Новой Каховки.

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В администрации уточнили, что после ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населенного пункта Брылевка и электросети в Таврийске, городе — спутнике Новой Каховки.

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В новокаховском Едином диспетчерском центре отметили, что аварийные бригады «Херсонгаза» перекрывают газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты. Аварийно-восстановительные работы будут проводить аварийные бригады Херсонского управления магистральных газопроводов. В Таврийске из-за обстрела без электроснабжения остался микрорайон Восточный. Бригада РЭС уже выехала на место для устранения аварии.

ВСУ

Новая Каховка

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