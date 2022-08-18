Кафедра журналистики откроется в новом учебном году в Херсонском госуниверситете

Кафедра журналистики начнет работать с 1 сентября в Херсонском государственном университете. Об этом «360» рассказал российский журналист и творческий руководитель местной телерадиокомпания «Таврия» Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что в вузе подготовят новое поколение профессиональных сотрудников СМИ.

«Давайте вам выдам секрет. С 1 сентября кафедра журналистики начнет работу в Херсонском государственном университете, то есть будут воспитывать, выращивать смену. Представляете, сколько позитивной работы, движа. Мне приятно быть к этому причастным. Я — научный руководитель медиашколы», — заявил Малькевич.

Журналист пояснил, что на освобожденных территориях существует нехватка новостей, рассказывающих о реальном положении дел. Исправить ситуацию должны запорожский телеканал «За! ТВ», который начал свое вещание 1 августа, и вернувшийся в эфир херсонский телеканал «Таврия».

«Люди здесь вынуждены жить в социальных сетях, получают всякие украинские фейковые <…> новости. И для них жизненно важно знать о реальном состоянии дел, понимать реальную картину мира, картину жизни в регионе», — подчеркнул Малькевич.

Он отметил, что это только первые шаги. В дальнейшем СМИ станут развиваться и увеличатся до полноценных холдингов с радиостанциями и новостными сайтами. Журналист пояснил, что эти шаги позволят эффективнее бороться с украинской пропагандой.