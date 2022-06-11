Кадыров заявил об успехах при освобождении промзоны Северодонецка

Российские военные продолжают освобождать промзону завода «Азот» в Северодонецке от украинских националистов. Об успехах операции рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и еще хочу огорчить вас лже-патриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов и еще в населенном пункте Метелкино в ЛНР забрали больше половины. Хорошие результаты», — сказал Кадыров в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он уточнил, что российские бойцы достаточно легко удерживают основную часть Метелкино. Также глава республики высказался об очередном фейке, распространяемом в украинской прессе. СМИ стали писать об уничтожении полка «Ахмат».

«А доказательств как всегда нет. И не будет! Украинцы, задумайтесь о том, какими сказками вас кормят», — призвал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Метелкино частично находится под контролем бойцов Луганской Народной Республики. Военные заняли восточную часть села, а западная территория пока представляет из себя «серую зону».