Кадыров заявил об отправке нового отряда добровольцев из Чечни в Донбасс

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев из республики на борьбу с украинскими нацистами в Донбасс. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер заявил, что сейчас на борьбу с бандеровцами выдвигаются тысячи «воинов доброй воли». Однако предупредил, что «стоит только заикнуться», и их будет уже миллионы.

Кадыров прикрепил к своему посту видео с отправкой добровольцев. В ролике сообщается, что бойцы прошли обучение с инструкторами на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Отмечается, что каждую неделю из Чечни в зону проведения спецоперации отправляются по 200 добровольцев. Всем полностью оплачивают дорогу до Чечни, предоставляют комфортные условия проживания и трехразовое питание.

Глава Чечни указал, что бойцов проводили в Донбасс глава парламента республики Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, замглавы МВД Аслан Ирасханов и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, передал RT.

«Они сами сотни раз участвовали в ожесточенных схватках с более серьезным врагом, и поэтому им было, что сказать добровольцам. Уверен, что этот инструктаж бойцам будет очень полезен на практике», — написал Кадыров.