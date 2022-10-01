Кадыров заявил об освобождении из украинского плена еще двух российских офицеров | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 00:34 Поделиться Telegram

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Viber Кадыров заявил об освобождении из украинского плена еще двух российских офицеров Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении из украинского плена еще двух офицеров России РИА «Новости»

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Еще двух российских военнослужащих освободили из украинского плена. Один из них провел у ВСУ почти полгода. Об этом в соцсети сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом [Мусахановым] нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что военные находились в неволе долгое время, а один их них провел в плену почти шесть месяцев. Теперь офицеры смогут вернуться домой к своим семьям и друзьям. Как заявил Кадыров, даже одна спасенная жизнь делает его бесконечно счастливым.

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«Для семей этих ребят, впрочем, как и для них самих, сегодняшний день станет памятным. Я выражаю искренние слова благодарности каждому, кто принимал участие в освобождении наших воинов!» — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена бойца-добровольца Киргиза Мусаханова. Перед отправкой в зону проведения спецоперации мужчина проходил подготовку на территории республики.

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