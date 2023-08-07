Спецоперация 07 августа 2023, 23:36 Кадыров заявил о смене тактики боя армией России Глава Чечни Кадыров: ВС РФ изменили тактику ведения боев в рамках СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России изменили тактику ведения боев в рамках СВО. Об этом в Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по итогам совещания с командирами силовых ведомств региона.

«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — отметил Кадыров.

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Глава республики подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря оперативно принимаемым мерам. Все чеченские подразделения оснабжены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Командование принимает меры по обеспечению бойцов материально-технической базой и условиями проживания.

В конце июля очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО, в составе не только жители республики, но и других регионов.