Спецоперация 15 июня 2023, 22:03 Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР Кадыров опроверг слухи об уходе «Ахмата» из Марьинки и заявил о скором освобождении города РИА «Новости»

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Бойцы «Ахмата» уверенно контролируют ход освобождения Марьинки в ДНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя сообщения украинских СМИ об уходе спецназа из города.

По его словам, совсем скоро населенный пункт будет под контролем российских сил.

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«Никто никуда не ушел, не дождетесь! Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его досягать», — написал лидер Чеченской Республики.

Он также добавил, что взятие Марьинки позволит приблизить окружение Авдеевки.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение города затянулось, но после того, как чеченские подразделения пришли в этот населенный пункт, освобождение произойдет в ближайшее время. Он назвал бойцов «Ахмата» обстрелянными и мотивированными ребятами.